Diletta Leotta e Loris Karius genitori bis: è nato LeonardoSui social i primi scatti della conduttrice di Dazn con il marito portiere e la piccola Aria
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Diletta Leotta e Loris Karius genitori bis.
La presentatrice di Dazn ha dato alla luce il piccolo Leonardo quasi tre anni dopo l’arrivo di Aria, nata proprio nel giorno del compleanno della conduttrice, il 16 agosto.
Sui social i primi scatti dall’ospedale con una semplice didascalia: “Leonardo”, e un cuoricino. Migliaia i like e i commenti di auguri.
La famiglia di Leotta si allarga, dunque, a due anni dal matrimonio con il calciatore tedesco, portiere dello Schalke 04, nell'incantevole cornice del Therasia Resort sull'isola di Vulcano, in Sicilia.
(Unioneonline/D)