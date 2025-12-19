Federica Pellegrini pronta a diventare mamma per la seconda volta. La campionessa, 37 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa con il marito Matteo Giunta della seconda figlia. «Inaspettata, come le sorprese più belle… Ti aspettiamo piccolina….», le parole di Federica accompagnate da uno scatto in cui il marito e la primogenita Matilde le accarezzano il pancione.

Diventata mamma per la prima volta a gennaio del 2024 con la nascita di Matilde, Federica Pellegrini è legata a Matteo Giunta dal 2019. La coppia si è sposata il 27 agosto 2022 a Venezia.

Appena pochi giorni fa la nuotatrice aveva raccontato del grande spavento passato per via di una brutta influenza con convulsioni febbrili della piccola Matilde, per cui era scattato il ricovero in ospedale. Poi, dopo qualche ora, le rassicurazioni sulle cure andate a buon fine e il rientro a casa.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata