Il divorzio da Fedez, il Pandoro-gate, la famiglia e il lavoro: Chiara Ferragni si racconta nell’edizione spagnola di Cosmopolitan.

«Il 2024 è stato molto difficile per me – racconta – perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo... Ho imparato dai miei alti e bassi e, per fortuna, mia madre e le mie sorelle mi sono state accanto quando stavo male».

«Sono cresciuta in una famiglia composta principalmente da donne, con mia madre sempre al mio fianco – continua l’influencer -. Infatti, l'anno scorso, sono state lei e le mie sorelle a starmi davvero accanto quando mi sentivo male. Considero anche molti dei miei amici come familiari, cosa che trovo molto importante. E naturalmente, i miei figli sono il mio mondo perché mi danno uno scopo nella vita, anche nei momenti peggiori».

Oggi la relazione con Giovanni Tronchetti Provera va a gonfie vele: «Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell'amore in generale».

Quando al lavoro «sto rilanciando il mio marchio. Voglio farlo passo dopo passo, dato che attualmente ne sono interamente proprietaria. Non voglio affrettarmi; preferisco farlo bene e al momento giusto. Il marchio porta il mio nome e ci tengo molto. Lo stiamo ridefinendo».

