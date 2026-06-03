Emergono nuovi e agghiaccianti particolari sull’episodio di violenza di lunedì sera ad Alghero, dove un uomo avrebbe sequestrato in casa la moglie per malmenarla e, in segno di sfregio, tagliarle i capelli.

Ad arrestare il 45enne sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alghero i quali riferiscono oggi che, oltre ai capelli, il coniuge avrebbe rasato le sopracciglia della malcapitata, il tutto dopo averla legata al letto con una corda, imbavagliata e colpita ripetutamente al volto e alla testa.

La donna, fortemente scossa e impaurita, è successivamente riuscita a fuggire dall’abitazione, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore e ha chiesto aiuto ai vicini.

L’uomo, che ai militari ha detto che si era trattato di un lieve alterco tra coniugi, espletate le formalità di rito, è stato inizialmente ristretto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale carabinieri di Sassari e nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sassari Bancali, in attesa dell’udienza di convalida prevista per giovedì mattina.





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