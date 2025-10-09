«La nostra bambina è qui... e come ve lo spiego?».

Con due commentatissimi post sui social Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato di essere diventati genitori della piccola Priscilla.

L’influencer ha postato un'immagine del compagno con la piccola sul petto, lui invece su Instagram mostra la neomamma in sala parto, poi una foto di famiglia con i nonni, il primo pupazzetto di Priscilla e la manina. «Tutto», ha scritto Tony Effe.

Fidanzati da poco più di un anno, a gennaio era arrivata la prima dedica d'amore sui social: «La mia ragione di vita» scrisse il trapper ex Dark Polo Gang, al secolo Nicolò Rapisarda, per i 29 anni di De Lellis. A fine aprile le voci sulla gravidanza, confermata qualche settimana dopo: «È stata desiderata, cercata e voluta», lui in particolare «la voleva anche dopo due o tre mesi che stavamo insieme».

