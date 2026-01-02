«Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026».

Lo scrive su Instagram Beatrice Arnera, pubblicando una serie di insulti molto pesanti che riceve da quando dopo essersi lasciata con Andrea Pisani, padre di sua figlia, ha ufficializzato la relazione con Raoul Bova.

«Sono mesi che vivo questa condizione – racconta -. Mesi. Precisamente dall'uscita della pirotecnica puntata del Basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze».

«Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner – continua - Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che, se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all'Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026». E chiude augurando a tutti «un anno pieno di libertà».

Arnera e Pisani stavano insieme dal 2021, da pochi mesi avevano avuto una bimba. Ad agosto lei ha annunciato la fine del loro amore, poi i primi scatti con Raoul Bova, attore con cui ha condiviso il set della fiction Mediaset “Buongiorno, mamma!”.

