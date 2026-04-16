Bufera in casa Beckham, Victoria rompe il silenzio: «Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili»L’ex Spice Girl al Wall Street Journal dopo la lunga lettera di accuse del figlio Brooklyn
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Victoria Beckham rompe il silenzio sulla rottura tra la sua famiglia e il figlio maggiore Brooklyn Beckham in una nuova intervista con il Wall Street Journal. «Amiamo moltissimo i nostri figli», ha detto. «Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili. E sapete, siamo sotto i riflettori da più di 30 anni, e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è stato proteggere e amare i nostri figli. E sapete, questo è tutto ciò che volevo dire al riguardo».
Brooklyn, 27 anni, ha rilasciato una dura dichiarazione sui social media a gennaio, affermando non solo di non avere intenzione di riconciliarsi con i genitori ma anche accusandoli di averlo «controllato per la maggior parte della sua vita».
David e Victoria non parlano con Brooklyn dallo scorso maggio, quando lui e sua moglie Nicola Peltz hanno snobbato i festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno dell'ex calciatore. Poco prima di Natale, Brooklyn ha bloccato i genitori su Instagram e all’inizio dell’anno ha pubblicato una lettera di sei pagine, brutale e sconvolgente.
Ha affermato che David e Victoria lo hanno controllato per gran parte della sua vita, hanno cercato di separarlo da Nicola e lo hanno messo in imbarazzo quando sua madre ha ballato in modo «inappropriato» con lui al suo matrimonio.
I Beckham hanno altri tre figli: Romeo (23 anni), Cruz (21 anni) e Harper (14 anni).
(Unioneonline/D)