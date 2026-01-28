«Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy».

Jacqueline Luna Di Giacomo prova così a smentire le voci di crisi con Ultimo, compagno e padre del figlio Enea. Una dolce dedica per celebrare il 30esimo compleanno del cantautore romano, dopo mesi di rumors e l'ultimo gossip che ha colpito l’influencer e imprenditrice, figlia di Heather Parisi.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia i due si erano allontanati per il presunto tradimento di lei con l'attore ex di Mare Fuori Matteo Paolillo. E invece su Instagram sembrano più uniti che mai.

Intanto anche Ultimo si è mostrato sereno festeggiando su Instagram. «Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!? Abbiamo passato questi 10 anni insieme e se mi giro rivedo tutto», scrive facendo il punto. «Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre. Avevo un sogno in tasca da bambino e l’ho baciato in bocca tutti i giorni della mia vita. Con tanto amore ma anche tanti errori e pu***nate, come ogni cristiano sulla faccia della terra. E poi alla fine sai che c’è? Che sono un ca**o di acquario!».

