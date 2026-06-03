Dopo il malessere al Roland Garros e quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo e gettato nello sconforto gli appassionati italiani di tennis, Jannik Sinner ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Sardegna per poi raggiungere ieri Montecarlo. Il numero uno del tennis mondiale ha scelto ancora una volta la Gallura per staccare dagli impegni sportivi e concedersi una pausa in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, del padre Hanspeter, del fratello Mark e di alcuni amici. E durante la vacanza avrebbe anche approfittato del viaggio in Sardegna per chiudere una trattativa importante.

Il campione altoatesino è stato avvistato nei giorni scorsi a Porto Rafael, la celebre località affacciata sul mare nel territorio di Palau, da dove si sarebbe imbarcato per una giornata tra le isole dell’arcipelago di La Maddalena. Una vacanza all’insegna della tranquillità e della bellezza del paesaggio, lontano dai campi da tennis e dai riflettori.

Nonostante il desiderio di riservatezza, la presenza di Sinner non è passata inosservata. Alcuni fan lo hanno riconosciuto e il tennista si è fermato con disponibilità per firmare autografi e concedersi a selfie e fotografie ricordo. Le immagini sono finite rapidamente sui social, dove gli scatti con il campione hanno iniziato a circolare tra commenti e condivisioni.

Per Sinner si tratta di un ritorno nel nord-est della Sardegna, una destinazione che sembra apprezzare particolarmente. Già nel luglio dello scorso anno, infatti, era stato avvistato in Costa Smeralda durante un periodo di vacanza. In quell’occasione il soggiorno aveva attirato l’attenzione anche perché rappresentava una delle prime uscite pubbliche insieme a Laila Hasanovic, la modella danese oggi al suo fianco anche durante questa nuova parentesi.

Tra acque cristalline, escursioni in barca e giornate lontane dalla pressione delle competizioni, la Gallura si conferma ancora una volta meta privilegiata per Sinner che avrebbe anche incontrato delle persone e visitato alcune ville: sarebbe dunque in procinto di chiudere una trattativa per l’acquisto di un immobile di pregio nella splendida località di Porto Rafael.

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