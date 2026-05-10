Chiara Ferragni "ufficializza” con uno scatto social l’amore per il nuovo compagno, il manager colombiano José Hernandez.

L’influencer ha ricondiviso (con tanto di cuoricino) la foto nelle sue storie, una delle tante che immortalano i festeggiamenti del suo 39esimo compleanno: lui, polo bianca e occhiali da vista, ride, lei top e gonna azzurra con maxi fiocco, lo guarda con aria complice. Intorno a loro le sorelle e tutti gli amici di Ferragni, al centro una torta di frutta con candeline e macaron.

I due si sarebbero conosciuti durante un viaggio in Sudamerica ed erano stati già paparazzati a Forte dei Marmi.

Dopo la storia con Giovanni Tronchetti Provera e il Pandoro gate, un nuovo capitolo si apre per l’imprenditrice mentre anche l’ex marito Fedez ha ormai voltato pagina: la compagna Giulia Honegger è incinta del suo terzo figlio.

(Unioneonline/D)

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