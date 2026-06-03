il raggiro
03 giugno 2026 alle 07:26
Cagliari, perde 400mila euro con la truffa del telefoninoConto svuotato a un pensionato dalla finta app per il trading online con le criptovalute
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Un pensionato cagliaritano ha perso 400mila euro dopo essere caduto nella trappola di una truffa via telefonino. Il conto gli è stato svuotato con una finta app per il trading online con le criptovalute.
Dopo la querela è scattata l’indagine della Polizia postale, ma ormai i soldi erano irrintracciabili.
L’articolo completo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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