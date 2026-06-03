Un pensionato cagliaritano ha perso 400mila euro dopo essere caduto nella trappola di una truffa via telefonino. Il conto gli è stato svuotato con una finta app per il trading online con le criptovalute. 

Dopo la querela è scattata l’indagine della Polizia postale, ma ormai i soldi erano irrintracciabili. 

L’articolo completo di Francesco Pinna su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata