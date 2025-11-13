Andrea Pisani rompe il silenzio sulla rottura con la compagna e attrice Beatrice Arnera. «Mi sento vittima di una roba più grande. Mi sono trovato la mia vita cambiata, anzi devastata», racconta il comico torinese, che fa parte del duo PanPers con Luca Peracino, a Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT.

Pisani e Arnera stavano insieme dal 2021, da pochi mesi avevano avuto una bimba, Matilde. Sui social erano una copia molto affiatata e condividevano tanti momenti di vita privata in chiave ironica. A sorpresa ad agosto lei con una storia Instagram aveva annunciato la fine della loro relazione. Qualche settimana dopo gli scatti che la paparazzavano accanto a Raoul Bova, attore con cui ha condiviso il set della fiction Mediaset Buongiorno, mamma!.

«Non mi ero accorto di nulla – dice Pisani -. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stravoluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più».

«Andiamo in terapia di coppia, il terapeuta ci consiglia di allontanarci ma noi a breve avremmo cominciato a girare un film insieme – ricostruisce -. È stata durissima, sul set e fuori. Dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto. Lì è stata difficile». Adesso «la bambina è a Roma, io sono a Milano. Non voglio giudicare. Non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina».

