Tentata rapina nelle prime ore del mattino al bar “La Perla” di via Nazionale a Monastir.

L’episodio si è verificato intorno alle 7.00, quando un giovane coperto da un passamontagna e armato di pistola è entrato nel locale dalla porta di via Dante.

Al momento dei fatti all’interno del locale si trovavano il titolare, il suocero del gestore e un cliente abituale che sarebbero stati minacciati con una pistola.

Secondo una prima ricostruzione il malvivente si sarebbe avvicinato alla cassa dove si trovava il suocero del titolare intimando la consegna di denaro e sigarette. Ne sarebbe scaturita una breve colluttazione durante la quale l’uomo alla cassa ha colpito il malvivente costringendolo a scappare senza portare via nulla.

Il titolare del bar si è messo all’inseguimento del fuggitivo con la propria auto, ma il giovane è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce a bordo di una macchina nera.

Nel locale non sono presenti telecamere, ma l’accaduto sarebbe stato filmato dall’impianto comunale posizionato sulla via principale.

Le ricerche avviate subito dopo l’accaduto hanno consentito di rintracciare il presunto autore del tentativo di rapina circa un’ora più tardi in un centro della Provincia. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

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