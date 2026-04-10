Fedez conferma: Giulia Honegger è incinta, diventerà papa per la terza voltaDopo le indiscrezioni, il rapper posta una foto della compagna con i jeans slacciati e il pancino ormai evidente
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Fedez diventerà papà per la terza volta.
Il rapper lo ha “annunciato” con una foto sui social che mostra la compagna Giulia Honegger al mare, in jeans slacciati e magliettina sopra la pancia ormai evidente.
Nessuna dichiarazione formale, dunque: solo un'immagine che conferma le voci circolate negli ultimi giorni, accompagnata da un cuore bianco.
Per il cantante si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni da cui ha divorziato ufficialmente lo scorso luglio.
Conferma social sì, ma negli ultimi tempi Fedez ha progressivamente ridotto la condivisione della sua vita privata, preferendo un racconto legato quasi esclusivamente alla musica e molto diverso da quello degli ultimi anni.
(Unioneonline/D)