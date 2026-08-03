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Ricette sarde

ricette sarde

L’aragosta alla castellanese o all’aragonese

Piatto nato a Castelsardo, è molto diffuso nelle zone costiere dell’Anglona e del Golfo dell’Asinara
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Le melanzane alla sassarese, piatto “povero” e semplice da preparare

Capace di sfruttare a pieno le potenzialità dell’ortaggio, ha anche una canzone popolare dedicata, nata quasi per gioco
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Le zucchine ripiene o “croccorighedda a prenu”

I consigli per preparare un piatto estivo molto saporito
MARCO SCANO
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Le lumache monachine all’aglio, antipasto semplice da preparare

Sono chiamate monzittas nel centro-nord dell’Isola, tappadas nel sud: ecco perché
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La casseruolina di verdure alla sarda, contorno tipico dell’entroterra

Gustoso e semplice da preparare, può essere anche un piatto unico su cui basare il pasto
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Spiedini di tonno
Spiedini di tonno
ricette sarde

Gli spiedini di tonno, pratici e gustosi

Si possono cuocere alla brace o in forno
MARCO SCANO
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I Germini, squisiti pasticcini sardi buoni per tutte le occasioni

A base di mandorle e facili da preparare, sono originari dell’area centro-occidentale e meridionale dell’Isola
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I pastissus, dolce per le feste tipico quartese

Si preparano in occasione di matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ma anche a Natale e a Pasqua
MARCO SCANO
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L’agnello allo zafferano, un secondo piatto gustoso e semplice da preparare

Originario delle zone del Campidano e della Marmilla, è diffuso nell’area centro-meridionale dell’Isola
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I deliziosi peperoni ripieni, piatto perfetto per l'estate

Ecco come preparare quelli che in sardo sono conosciuti come ‘piberoni a prenu’
MARCO SCANO
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Ricette sarde

I tagliolini al nero di seppia con gamberi, calamari e bottarga: primo di mare delizioso

I consigli di Antonello Mura, titolare del ‘Ristorante Osteria La Forchetta’ di Mandas
MARCO SCANO
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La gallina alla vernaccia, un piatto rustico tipico della tradizione sarda

Diffuso soprattutto nell’Oristanese, la carne viene sfumata con il vino
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Il gustoso sashimi di tonno con gazpacho di melone e anguria

Un piatto fresco, perfetto per l’estate
MARCO SCANO
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Il grano cotto all’antica, dolce augurale della tradizione contadina

Diffuso nell’entroterra meridionale, simbolo di prosperità e salute. Ancora oggi si fa molto spesso
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I bocconcini di tonno (foto Scano)
I bocconcini di tonno (foto Scano)
la ricetta

Il Girotonno si rinnova: i gustosi bocconcini di tonno rosso e guanciale su vellutata di patate e cipolla

Un piatto gustoso e fresco che esalta l’eccellenza delle materie prime isolane
MARCO SCANO
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Il gattuccio alla bosana, celebre piatto della tradizione

Una ricetta con origini molto antiche, che consiste nel cuocere il pesce e ricoprirlo con una salsa agrodolce dai mille sapori
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Risotto ai frutti di mare: i consigli per la preparazione

I segreti per un piatto squisito di Roberto Cinus, titolare del ristorante “Crackers” di Cagliari
Marco Scano
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La fregola al sugo di gamberoni con profumo d’arancia, un gustoso primo di mare

Non facile da preparare, è un piatto diffuso in tutte le aree costiere dell’Isola
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Gianluigi Deidda
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