Oggi su ricette sarde parliamo della preparazione del maiale al latte (porcu con latti), piatto diffuso in particolare nelle zone interne dell’Isola e nato nell’entroterra sardo, sia in particolare nella zona centrale, centro-orientale e meridionale.

Tempo: 2 ore e 10 minuti

Difficoltà: media

Ingredienti: polpa di maiale in unico pezzo 1 kg (lonza, arista o spalla); latte 3 bicchieri;

cipolle 2; carote 2; sedano 1 costa; salvia 10 foglie; olio extravergine d’oliva 4 cucchiai;

sale

Preparazione

- Versare in un tegame ampio e a bordi alti l’olio e la salvia

- Accendere a fuoco basso e far scaldare per 3 minuti

- Tritare cipolle, carote e sedano (3 minuti); aggiungere il trito all’olio aromatizzato con la salvia e attendere che diventi ben dorato (5 minuti); unire infine la carne

- Rosolare la polpa intera in quest’olio per 8 minuti

- Riscaldare il latte e incorporarlo, sempre mescolando

- Salare e cuocere a tegame coperto, sempre a fuoco molto basso, per altri 50 minuti

- Passare al mixer il sugo per renderlo più omogeneo e cremoso

- Rigirare la carne più volte; regolare di sale

- Quando è pronta, tagliare la polpa a fette spesse mezzo cm, ricoprirle con il sugo di cottura e servire caldo

Vino consigliato

Rosso della Trexenta IGT

© Riproduzione riservata