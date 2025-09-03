Oggi su ricette sarde parliamo della preparazione del maiale al latte (porcu con latti), piatto diffuso in particolare nelle zone interne dell’Isola e nato nell’entroterra sardo, sia in particolare nella zona centrale, centro-orientale e meridionale.

Tempo: 2 ore e 10 minuti
Difficoltà: media
Ingredienti: polpa di maiale in unico pezzo 1 kg (lonza, arista o spalla); latte 3 bicchieri;
cipolle 2; carote 2; sedano 1 costa; salvia 10 foglie; olio extravergine d’oliva 4 cucchiai;
sale

Preparazione
- Versare in un tegame ampio e a bordi alti l’olio e la salvia
- Accendere a fuoco basso e far scaldare per 3 minuti
- Tritare cipolle, carote e sedano (3 minuti); aggiungere il trito all’olio aromatizzato con la salvia e attendere che diventi ben dorato (5 minuti); unire infine la carne
- Rosolare la polpa intera in quest’olio per 8 minuti
- Riscaldare il latte e incorporarlo, sempre mescolando
- Salare e cuocere a tegame coperto, sempre a fuoco molto basso, per altri 50 minuti
- Passare al mixer il sugo per renderlo più omogeneo e cremoso
- Rigirare la carne più volte; regolare di sale
- Quando è pronta, tagliare la polpa a fette spesse mezzo cm, ricoprirle con il sugo di cottura e servire caldo
Vino consigliato
Rosso della Trexenta IGT

