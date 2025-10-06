La pecora all’aromatica, piatto di carne caratteristico di GergeiI consigli per preparare al meglio una delle prelibatezze tipiche del Sarcidano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per Ricette sarde un piatto di carne particolarmente apprezzato nel Sarcidano: la pecora all’aromatica.
Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato lo chef Gabriele Cocco del ristorante Is Perdas di Gergei, che fin dalle sue origini nel 2019 ha visto nascere e crescere il ristorante.
ORIGINI – «Già dall’apertura di Is Perdas abbiamo potuto contare su Gabriele», racconta Claudio Ollanu, titolare del ristorante. «Il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato quello di valorizzare le peculiarità del territorio: tra queste la carne di pecora. L’allevamento di questo animale caratterizza infatti l’economia dei paesi della zona. Quindi volevamo trovare una ricetta che fosse allo stesso tempo tradizionale e innovativa, non tanto per le modalità di cottura quanto per la rivisitazione degli ingredienti e poi cercavamo di far apprezzare questo tipo di carne e di sapori. Ma il piatto è nato quasi subito, non sono state necessarie molte prove. Ci capita sovente di proporlo anche per matrimoni e altre cerimonie, e non ci possiamo permettere di toglierlo dal menu. Insomma, è diventato un piatto caratterizzante della nostra cucina. Tra l’altro, inizialmente veniva chiamata “pecora alla romantica”».
INGREDIENTI – Pecora, cipolla, rosmarino, alloro, elicriso, bacche di ginepro, pomodori secchi e buccia di limone.
PREPARAZIONE – La pecora dev’essere procurata con almeno un giorno di anticipo. La carne deve frollare per almeno una notte e successivamente essere completamente disossata. La si taglia come se fosse uno spezzatino lasciando un po’ di cartilagine per insaporire e dopo la si mette in una pentola abbastanza larga (rondò). Si mettono nella pentola anche cipolla, rosmarino, alloro, elicriso, bacche di ginepro, pomodori secchi e buccia di limone: si rosola il tutto con una cottura di 4 ore. Alla fine lo si bagna con una glassa di Cannonau.
Si tratta di una cottura quasi a bassa temperatura che non ha bisogno di un fuoco vivo, altrimenti la carne si brucia. Si usa solo un bicchiere di Cannonau: la carne deve diventare dello stesso colore del vino. Si può aggiungere al massimo qualche mestolo d’acqua.
Il sapore di questo piatto, diversamente dalla maggior parte di quelli a base di pecora, è molto delicato: per questo motivo è molto apprezzato, anche da clienti che inizialmente dicono di non amare la pecora per il suo sapore deciso.