Un cacciatore è stato ferito a morte nelle campagne di Oliena, in località Villa Jumpadu: si chiamava Andrea Puddu, allevatore di 58 anni, residente in paese.   

Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. 

Stando alle prime informazioni è stato colpito da una fucilata esplosa da un compagno di battuta. 

La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 16,30. Sul posto anche i soccorritori del 118 ma per Puddu non c’è stato niente da fare. 

