28 dicembre 2025 alle 18:09aggiornato il 28 dicembre 2025 alle 19:23
Cacciatore muore nelle campagne di Oliena: colpito per errore da un compagno di battutaAndrea Puddu, allevatore di 58 anni, raggiunto da una fucilata mortale
Un cacciatore è stato ferito a morte nelle campagne di Oliena, in località Villa Jumpadu: si chiamava Andrea Puddu, allevatore di 58 anni, residente in paese.
Ancora da chiarire la dinamica della tragedia.
Stando alle prime informazioni è stato colpito da una fucilata esplosa da un compagno di battuta.
La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 16,30. Sul posto anche i soccorritori del 118 ma per Puddu non c’è stato niente da fare.
