Il delizioso filetto di manzo con i funghi porcini e le bacche di gineproUn secondo piatto di carne molto saporito, ecco come prepararlo
Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di carne molto saporito: il filetto di manzo con i funghi porcini insaporito anche dalle bacche del ginepro.
INGREDIENTI
Filetto di manzo in un unico pezzo di circa 1 kg, funghi porcini 300 gr, 5 fette di pane civraxiu, 2 bicchieri di vino bianco, 2 bacche di ginepro, prezzemolo, olio evo, sale e pepe.
PREPARAZIONE
Mettere il filetto in una terrina. Lavare i funghi, tagliarli a pezzi e unirli alla carne; aggiungere il prezzemolo tritato, le bacche di ginepro, il sale e il pepe. Ricoprire la carne con il vino e lasciare insaporire per circa due ore. In un tegame mettere quattro cucchiai d’olio e far rosolare il filetto, girandolo ogni tanto per rendere uniforme la cottura. Una volta rosolato il filetto versare i funghi con la salsa, aggiungere sale e pepe e cuocere a fuoco lento. Intanto abbrustolire le fette di pane, tagliare il filetto in cinque fette e metterne una su ciascuna fetta di pane. Coprire con la salsa di cottura e servire caldo.
VARIANTI
In alternativa ai funghi porcini freschi si possono usare quelli secchi facendoli rinvenire nell’acqua tiepida per circa venti minuti.