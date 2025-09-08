La rana pescatrice con salsa alle erbe, piatto fresco e gustosoUna preparazione veloce, ideale per l’estate
Per Ricette sarde, un piatto di mare molto semplice e gustoso: la rana pescatrice alla griglia con salsa alle erbe.
Si tratta di un piatto dalla preparazione abbastanza veloce, ideale per l’estate. Oltretutto questo pesce, conosciuto anche come coda di rospo, è caratterizzato dalla sua carne magra.
INGREDIENTI – Rana pescatrice, timo, rosmarino, prezzemolo, aglio, sale, pepe, olio extravergine d’oliva, Succo di limone.
PREPARAZIONE - Bisogna innanzitutto condire la rana pescatrice con olio evo, sale e pepe. Successivamente si ricopre la rana pescatrice con timo, rosmarino e prezzemolo, tutti tritati finemente: le erbe aromatiche arricchiscono il sapore della polpa del pesce, mentre il limone esalta la freschezza del piatto. Dopo aver aggiunto le erbe, si griglia per circa 5 minuti.
A questo punto si crea un’emulsione, mischiando le erbe tritate e il succo di limone. È quindi possibile servire la rana pescatrice ricoperta con l’emulsione alle erbe. A piacere, si può anche accompagnare con delle verdure grigliate.