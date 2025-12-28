Durante le festività natalizie l’alimentazione tende spesso a diventare più ricca, abbondante e complessa.

Tra Natale e Capodanno, la colazione rappresenta un momento chiave per aiutare l’organismo a ritrovare equilibrio, senza ricorrere a restrizioni drastiche. Il primo pasto della giornata dovrebbe favorire semplicità, digeribilità e rispetto dei naturali ritmi fisiologici.

Dopo notti più corte e cene impegnative, l’apparato digerente necessita di riposo. Una colazione a base di frutta fresca di stagione costituisce quindi una scelta coerente. Mele, pere, agrumi o kiwi aiutano l’idratazione e favoriscono la regolarità intestinale, spesso messa alla prova durante le feste.

Evitare al risveglio combinazioni pesanti, zuccheri raffinati e alimenti industriali, eviterà inoltre gonfiore e stanchezza permettendo al corpo invece di ripartire con maggiore lucidità ed energia. Nei giorni tra Natale e Capodanno, una colazione leggera non è una rinuncia, ma un gesto di cura che prepara il corpo a un nuovo inizio, con gradualità e consapevolezza.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

