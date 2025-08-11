Oggi su Ricette sarde si parla di un piatto di carne semplice ma saporito tipico di Gavoi: sa petha de erveche a budu, cioè la pecora in cappotto con patate e cipolle.

INGREDIENTI

Carne di pecora, patate sbucciate, cipolle, sale.

PREPARAZIONE

Si tratta di una preparazione che non richiede molti ingredienti e quindi piuttosto semplice. È necessario innanzitutto tagliare la carne di pecora a pezzi grandi, far bollire l’acqua, per poi mettere la carne nell’acqua che sta bollendo. Una volta che la carne raggiunge una buona cottura, ossia diventa tenera, dopo circa un’ora, si può spegnere il fornello e scolare quindi il brodo in un’altra pentola. Si utilizzerà lo stesso brodo per cuocere le cipolle e le patate insieme. La cottura prosegue per circa un’ora fino a quando entrambe diventano tenere.

Questo procedimento si rende necessario affinché le cipolle e le patate, già precedentemente sbucciate, acquisiscano meglio il sapore della carne.

VARIANTI

Chi lo desidera può aggiungere a questa ricetta anche altre verdure come carote, sedano e altri aromi. Un’altra variante prevede l’utilizzo delle patate con la buccia.

© Riproduzione riservata