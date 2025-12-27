Due arresti per droga a Cagliari.

I Carabinieri della Stazione di Pula, con il supporto dei militari delle Stazioni di Cagliari Stampace, Pirri e Sarroch, e personale della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari, hanno fermato un disoccupato 33enne e un pensionato 67enne, entrambi residenti nel capoluogo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari attraverso diversi appostamenti e segnalazioni sono riusciti a individuare la casa dove operavano.

Qui hanno trovato un ingente quantitativo di droga: circa 900 grammi di cocaina, 100 grammi di eroina e 200 grammi di hashish, oltre a 15mila euro in contanti. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, un macchinario per il sottovuoto e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I due arrestati sono stati portati in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

