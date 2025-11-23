Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto preparato interamente con ingredienti della tradizione sarda: su Pistizzone (fregula sarda) con zuppetta di nocciole di Aritzo, latischidu (yogurt casalingo), saba, polvere di porcini e timo.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Adriana Canu, chef a domicilio.

INGREDIENTI. 480g pistizzone, verdure miste, funghi porcini, 500 g nocciole di Aritzo, latischidu qb, 1 confezione di saba, 6 rametti di timo, pecorino.

PREPARAZIONE. «Preparare il brodo vegetale tostando prima le verdure nel forno. Trasferire le verdure in una pentola, coprirle con acqua fredda e farle cuocere per circa un’ora. Togliere la buccia alle nocciole, farle bollire per 10 minuti e togliere anche la pellicola interna. Aggiungere alle nocciole il brodo vegetale, olio, sale, aglio e timo. Cuocere per circa mezz’ora e frullare il tutto abbastanza grossolanamente. Seccare i porcini a 80 gradi per due ore, frullarli fino a polverizzarli (metodo più semplice: prendere i funghi secchi e frullarli) fino ad ottenere una polvere.

Cuocere su Pistizzone con il brodo vegetale, a fine cottura aggiungere la zuppa di nocciole, un po’ di pecorino per la mantecatura, qualche cucchiaino di latischidu, un filo di saba e finire con qualche foglia di timo».

