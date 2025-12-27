Torino-Cagliari, le pagelle rossoblù: Kılıçsoy si ripete, Luperto bel rientroLe valutazioni della squadra di Pisacane, che in piena emergenza ha trovato una vittoria fondamentale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Pur con otto indisponibili e in piena emergenza praticamente in tutti i reparti, il Cagliari ha trovato una grandissima vittoria (la seconda in trasferta del campionato): nell’1-2 al Torino si ripete Kılıçsoy, il migliore nelle pagelle.
Caprile 7
Bravissimo al 90’ sul colpo di testa di Zapata, e non solo.
Zappa 6,5
Sfortunato nella deviazione sul tiro di Vlašić dell’1-0.
Deiola 7
Torna in difesa, prestazione di livello.
Luperto 7
Sembrava ormai ai margini, viene rilanciato e si riscatta.
Palestra 6,5
Da una sua incursione nasce il corner dell’1-1.
Adopo 6,5
Riduce al minimo le leggerezze nella sfida da ex.
Prati 7
Primo gol stagionale nel momento in cui serviva di più.
(dal 39' st Obert sv)
Mazzitelli 6,5
Torna titolare e fa l’assist per il pareggio.
(dal 27' st Cavuoti 6)
In campo per gestire il finale.
Idrissi 6,5
Si sarebbe procurato un rigore in avvio, Doveri aveva altre idee.
Gaetano 6
Sbaglia alcune giocate che potevano tornare utili.
(dal 23' st S. Esposito 6)
Non era al 100%, anche per questo in campo a gara in corso.
Kılıçsoy 7,5
Col Pisa si è sbloccato, oggi si è ripetuto alla grande.
(dal 27' st Borrelli 6)
Dentro per tenere palla, ci riesce.
Pisacane 7
In emergenza, azzecca tutte le mosse e viene premiato.