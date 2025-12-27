Pur con otto indisponibili e in piena emergenza praticamente in tutti i reparti, il Cagliari ha trovato una grandissima vittoria (la seconda in trasferta del campionato): nell’1-2 al Torino si ripete Kılıçsoy, il migliore nelle pagelle.

Caprile 7

Bravissimo al 90’ sul colpo di testa di Zapata, e non solo.

Zappa 6,5

Sfortunato nella deviazione sul tiro di Vlašić dell’1-0.

Deiola 7

Torna in difesa, prestazione di livello.

Luperto 7

Sembrava ormai ai margini, viene rilanciato e si riscatta.

Palestra 6,5

Da una sua incursione nasce il corner dell’1-1.

Adopo 6,5

Riduce al minimo le leggerezze nella sfida da ex.

Prati 7

Primo gol stagionale nel momento in cui serviva di più.

(dal 39' st Obert sv)

Mazzitelli 6,5

Torna titolare e fa l’assist per il pareggio.

(dal 27' st Cavuoti 6)

In campo per gestire il finale.

Idrissi 6,5

Si sarebbe procurato un rigore in avvio, Doveri aveva altre idee.

Gaetano 6

Sbaglia alcune giocate che potevano tornare utili.

(dal 23' st S. Esposito 6)

Non era al 100%, anche per questo in campo a gara in corso.

Kılıçsoy 7,5

Col Pisa si è sbloccato, oggi si è ripetuto alla grande.

(dal 27' st Borrelli 6)

Dentro per tenere palla, ci riesce.

Pisacane 7

In emergenza, azzecca tutte le mosse e viene premiato.

