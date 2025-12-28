Incidente intorno alle 16.30 nel tratto di Decimomannu della Strada Statale 130.

Un suv, nell'atto di attraversare la carreggiata verso San Sperate, è stato raggiunto da un altro veicolo che stava transitando in direzione Iglesias.

Dei cinque passeggeri coinvolti nessuno è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono sopraggiunti Carabinieri, Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, compresa quella di Decimomannu.

Traffico rallentato, ma sotto controllo.

