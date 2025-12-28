l’incidente
28 dicembre 2025 alle 17:37
Decimomannu, scontro col suv sulla statale 130: auto sopra l’altra, traffico rallentatoDei cinque passeggeri coinvolti nessuno è rimasto gravemente ferito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente intorno alle 16.30 nel tratto di Decimomannu della Strada Statale 130.
Un suv, nell'atto di attraversare la carreggiata verso San Sperate, è stato raggiunto da un altro veicolo che stava transitando in direzione Iglesias.
Dei cinque passeggeri coinvolti nessuno è rimasto gravemente ferito.
Sul posto sono sopraggiunti Carabinieri, Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, compresa quella di Decimomannu.
Traffico rallentato, ma sotto controllo.
© Riproduzione riservata