Il flan di panettone, variante perfetta da gustare durante le festeUna preparazione che consente di riutilizzare il tipico dolce di questi giorni
Oggi su Ricette sarde parliamo di una preparazione che ci consente di riutilizzare un alimento particolarmente usato in questi giorni di festa: il flan di panettone.
INGREDIENTI. Panettone, latte, zucchero, uova.
PREPARAZIONE. Bisogna innanzitutto tagliare il panettone a pezzi, bagnarlo in un bicchiere di latte e poi frullarlo per circa 5 minuti.
Successivamente si lavorano le uova con lo zucchero; a questo impasto si aggiunge il latte e il panettone frullato, lo si amalgama in modo da raggiungere un composto omogeneo. Anche per quest’ultimo passaggio sono necessari circa 5 minuti.
Si distribuisce poi questo impasto in quattro stampi di vetro, senza però riempirli oltre i due terzi. Successivamente si sistemano gli stampi nel recipiente affinché possano cuocere a bagnomaria. Anche per questo occorrono circa 5 minuti.
Si arriva quindi alla fase della cottura: si inforna il tutto a 160° per 10 minuti, finché la superficie del dolce non risulterà completamente dorata. Il flan può essere servito direttamente negli stampini.