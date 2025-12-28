Oggi su Ricette sarde parliamo di una preparazione che ci consente di riutilizzare un alimento particolarmente usato in questi giorni di festa: il flan di panettone.

INGREDIENTI. Panettone, latte, zucchero, uova.

PREPARAZIONE. Bisogna innanzitutto tagliare il panettone a pezzi, bagnarlo in un bicchiere di latte e poi frullarlo per circa 5 minuti.

Successivamente si lavorano le uova con lo zucchero; a questo impasto si aggiunge il latte e il panettone frullato, lo si amalgama in modo da raggiungere un composto omogeneo. Anche per quest’ultimo passaggio sono necessari circa 5 minuti.

Si distribuisce poi questo impasto in quattro stampi di vetro, senza però riempirli oltre i due terzi. Successivamente si sistemano gli stampi nel recipiente affinché possano cuocere a bagnomaria. Anche per questo occorrono circa 5 minuti.

Si arriva quindi alla fase della cottura: si inforna il tutto a 160° per 10 minuti, finché la superficie del dolce non risulterà completamente dorata. Il flan può essere servito direttamente negli stampini.

