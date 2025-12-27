l’intervento
27 dicembre 2025 alle 10:05aggiornato il 27 dicembre 2025 alle 10:09
Arbus, giovane ritrovato in stato di ipotermia e con ferite alla testa: «È caduto dalle scale»Sul posto il personale del 118 con l’elisoccorso
Intervento del personale del 118 ad Arbus per un ragazzo ritrovato in stato di ipotermia e con ferite alla testa.
Con ogni probabilità è caduto dalle scale, si teme un trauma cranico.
Sul posto i sanitari con l’elisoccorso.
