Madre e figlia 15enne morte all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove erano state ricoverate a causa di un malore persistente da alcune ore.

Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia.

Le vittime sono Antonella Di Ielsi, di 50 anni di Pietracatella, e la figlia Sara Di Vita, che frequentava il liceo classico a Campobasso.

I decessi sono avvenuti dopo un rapido e drammatico peggioramento delle condizioni, pare che entrambe avessero accusato malesseri già nei giorni precedenti e si fossero recate altre volte in pronto soccorso. Per chiarire le cause della tragedia è stata disposta l’autopsia.

Al momento l’ipotesi principale è quella di una epatite fulminante legata a una intossicazione alimentare.

Anche il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, 55 anni, che in passato a lungo sindaco del paese, ha accusato dei sintomi, meno gravi. Nessun sintomo invece per l’altra figlia, una diciottenne.

(Unioneonline)

