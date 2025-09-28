Su arrescottu a timballu, dolce semplice e facile da preparareGli ingredienti e la ricetta per preparare il delizioso sformato di ricotta sardo
Oggi su Ricette sarde parliamo di un dolce semplice e di facile preparazione: su arrescottu a timballu, ovvero lo sformato di ricotta.
INGREDIENTI – 3 etti di ricotta, 3 etti di zucchero, 1 etto di mandorle dolci pelate, 2 mandorle amare, 6 uova, 1 cucchiaio di strutto, un po’ di pane grattugiato.
PREPARAZIONE – Innanzitutto, si passano le mandorle nel tritacarne, dopo averle bagnate con un po’ di albume d’uovo e si uniscono alla ricotta precedentemente sbriciolata.
Al composto si aggiungono 5 uova intere e un tuorlo, lo zucchero e si amalgama il tutto frullando con un cucchiaio di legno.
A questo punto si unge uno stampo di budino con un po’ di strutto e si cosparge con un po’ di pane grattugiato, si versa l’impasto preparato e si cuoce in forno per circa 40 minuti.
Dopo la cottura il dolce deve intiepidirsi e lo si mette su un piatto di portata.
Si serve quando è completamente freddo.