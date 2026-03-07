Un operaio 42enne egiziano è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e lesioni.

Venerdì pomeriggio l’uomo ha tentato di baciare una donna di 75anni, di Cabras, procurandole anche una ferita al labbro con un morso.

La donna stava camminando all’uscita del paese, poi il contatto violento con quello sconosciuto che l’ha afferrata per i polsi e l’ha baciata con violenza. La donna ha cercato di difendersi, è riuscita a liberarsi da quella presa e a chiedere aiuto. A quel punto l’uomo è scappato verso le risaie mentre alcuni passanti si sono precipitati dalla pensionata che poco dopo è stata soccorsa dal personale del 118.

In pochi minuti sulla Provinciale, che collega Cabras a Torregrande, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano che hanno subito individuato l’uomo nascosto nelle risaie e lo hanno arrestato. I reati contestati dalla pm Silvia Mascia sono violenza sessuale e lesioni; lunedì l’uomo, difeso da Monica Masia, comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

