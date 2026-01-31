Jeff Onorato è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con questa motivazione: «Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione».

Gianfranco, “Jeff”, 73 anni, nato a La Maddalena, maestro della Federazione italiana sci nautico e pluricampione mondiale nella specialità figure, nonostante un drammatico incidente, è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi in ambito sportivo e a trasmettere la sua passione anche a ragazzi affetti da disabilità.

31 le onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica» conferite da Mattarella a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale. La cerimonia di consegna si terrà al Quirinale il prossimo 3 marzo.

