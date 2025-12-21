Successo numero 27 in coppa del mondo per Sofia Goggia che in 1.20.24 ha vinto il SuperG della Val d'Isere riscattando subito la sfortunata discesa di sabato.

L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha preceduto la neozelandese Alice Robinson (1.20.39): sul podio ancora protagonista l'americana Lindsey Vonn, 41 anni, che in 1.20.60 ha lasciato al quarto posto l'altra azzurra Elena Curtoni (1.20.97).

Per l'Italia, in una gara che è stata in parte anche disturbata dal vento in quota, ci sono poi più indietro Roberta Melesi in 1.21.29 e la trentina Elena Pirovano, penalizzata da un errore, in 1.21.46.

Ora breve pausa natalizia per la coppa del mondo. Le azzurre torneranno in gara nel prossimo fine settimana in Austria, a Semmering, la montagna dei viennesi, con uno slalom gigante sabato ed uno speciale domenica.

