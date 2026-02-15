L’Italia ottiene la 19esima medaglia olimpica, la prima nello sci di fondo.

È bronzo azzurro alle spalle dell’imbattibile Norvegia e della Francia nella staffetta 4X7,5 km

Graz, Barp, Carollo, Pellegrino: questo il quartetto. Meravigliosa la rimonta in ultima frazione di Pellegrino, che è andato a riprendere la Finlandia che era avanti di 20 secondi. Un’autentica impresa la sua.

Bene Graz in prima frazione, è rimasto sempre attaccato ai migliori. Così come Barp, che dopo la fuga norvegese è rimasto attaccato alla zona podio. Martino Carollo invece ha perso terreno da Francia e Filandia prima dell’ultima frazione del fondista più esperto, che ha portato quella medaglia in staffetta che voleva ad ogni costo.

Medaglia d’oro numero nove per il campionissimo norvegese Klaebo.

L’Italia raggiunge le 19 medaglie: 10 ori, 3 argenti e 9 bronzi.

© Riproduzione riservata