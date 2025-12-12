Inizia stasera in Francia l’avventura del Quattro Mori nella Champions League femminile. Più che iniziare, il cammino prosegue, per la squadra del coach Stefano Curcio è la quarta stagione consecutiva tra le grandi d’Europa. Stasera affronta il TT Metz, che un mese fa ha giocato la prima partita del girone B battendo 3-1 le polacche del Politechnika Rzeszow. Quattro Mori e Metz sono tra le otto squadre ammesse direttamente al secondo turno, quali teste di serie, francesi seconde nel ranking, Quattro Mori al settimo posto.

Il Quattro Mori è giunto a Metz ieri pomeriggio, il tempo di sistemare i bagagli, e primo allenamento all’Arènes de Metz. A disposizione Miriam Carnovale, la cinese Ma Hengyu, Tania Plaian ed Elizabeth Abraamian. Per l’atleta russa è l’esordio stagionale. Per le coppe europee non è disponibile l’ex Pauline Chasselin.

Il TT Metz ha raggiunto due finali della Champions League, nel 2023 e 2025, perdendole entrambe. Per la partita di stasera può scegliere tra le francesi Charlotte Lutz (numero 62 nelle classifiche mondiali) e Charlene Lestienne, l’egiziana Hana Goda, 17 anni e numero 23 del mondo, la rumena Adina Diaconu (89), Sara De Nutte (Lussemburgo, 109) e la russa Mariia Tailakova.

Le due squadre si sono affrontate nell’edizione ’23-’24, nel secondo turno della fase a gironi. Il Metz vinse due partite, il Quattro Mori passo comunque il turno qualificandosi ai quarti di finale.

Martedì la squadra cagliaritana ha anticipato il match della quinta giornata della serie A1. Battendo il Sud Tirol 3-2 (due punti Ma Hengyu, uno Carnovale) è salito al terzo posto della classifica.

© Riproduzione riservata