Un sali scendi sino al mare che permetterà di immergersi nelle principali aree verdi del paese, una gara agonistica che punta a diventare un appuntamento fisso per gli amanti del percorso misto: l’Asd Podismo Sarroch in collaborazione con il Comune organizzano per domenica 2 novembre la prima edizione della Gara dei 3 Parchi. Il percorso prenderà il via da Villa Siotto, attraverserà il centro abitato per raggiungere il Parco Sa Punta, dove l’amministrazione comunale ha dato vita a un grande progetto di piantumazione, per poi risalire verso il Parco Pubblico e ritornare al punto di partenza.

Il circuito di gara sarà lungo 11 km, ma è prevista anche una camminata ludico sportiva sulla distanza dei 5 km: il raduno dei partecipanti è fissato per le 8 a Villa Siotto, la gara partirà alle 10, le premiazioni si terranno alle 12. Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo spiega come quella di domenica sarà la prima corsa podistica targata Fidal della storia di Sarroch: «Siamo felici di aver contribuito insieme al Comune alla creazione di questa competizione, che si sviluppa nelle aree verdi di Sarroch e che ogni anno cercherà di mostrare gli sviluppi del progetto di forestazione della zona a mare. Abbiamo avuto poco tempo per organizzarla, ma siamo certi che il percorso sarà un ottimo banco di prova per tutti i runners. Ci sarà tempo sino al 30 ottobre per iscriversi, siamo felici di aver già ricevuto un centinaio di adesioni: siamo certi che sarà una bella giornata di sport».

