Siamo un paese di slittini, se riusciamo ad alzare le braccia al cielo per quelle medaglie che queste Olimpiadi ci stanno regalando. Due d’oro e due di bronzo, poco meno della Germania, dove la gente con il bob ci va anche a scuola, se occorre.

Questo affascinante sport ha tre diramazioni – slittino, skeleton e bob – con la sostanziale differenza della posizione dei piedi: nello slittino i piedi sono avanti, nello skeleton è la testa che fende l’aria e si sta a pancia in giù. Nel bob è una passeggiata, perché si sta seduti.

Poi c’è il rapporto qualità prezzo: la pista “Monti” a Cortina è costata 120 milioni di euro, i praticanti agonisti sono poco più di venti, si arriva a cinquanta accorpando le tre discipline.

Il Veneto domina, la Sardegna arranca. Il bob – dall’inglese bobsleigh, muovi la slitta – ci ha preso di brutto, calcio e tennis spostatevi.

