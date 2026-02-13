Se lo slittino è d’oro ci saliamo tuttiQuattro medaglie e uno sport capace di affascinare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Siamo un paese di slittini, se riusciamo ad alzare le braccia al cielo per quelle medaglie che queste Olimpiadi ci stanno regalando. Due d’oro e due di bronzo, poco meno della Germania, dove la gente con il bob ci va anche a scuola, se occorre.
Questo affascinante sport ha tre diramazioni – slittino, skeleton e bob – con la sostanziale differenza della posizione dei piedi: nello slittino i piedi sono avanti, nello skeleton è la testa che fende l’aria e si sta a pancia in giù. Nel bob è una passeggiata, perché si sta seduti.
Poi c’è il rapporto qualità prezzo: la pista “Monti” a Cortina è costata 120 milioni di euro, i praticanti agonisti sono poco più di venti, si arriva a cinquanta accorpando le tre discipline.
Il Veneto domina, la Sardegna arranca. Il bob – dall’inglese bobsleigh, muovi la slitta – ci ha preso di brutto, calcio e tennis spostatevi.