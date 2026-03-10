Oltre tre chili di droga, un kit per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione: è quanto hanno scoperto i carabinieri a bordo della Smart inseguita ieri pomeriggio sulla statale 195, all’altezza di Sa Illetta, a Cagliari. Così, quello che inizialmente sembrava l’epilogo violento di una lite tra fidanzati si è trasformato in un sequestro di stupefacenti e ha portato all’arresto di un trentottenne e alla denuncia di un ventiseienne.

L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova, supportati dal personale della Sezione Radiomobile e dalle stazioni di Assemini e Cagliari San Bartolomeo, come si legge in un comunicato dell'Arma, è scattato ieri pomeriggio dopo la segnalazione di un’aggressione a una ragazza lungo la statale, vicino allo svincolo per Tiscali. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ventiseienne aveva avuto poco prima una discussione con la giovane, sua compagna, per futili motivi. La ragazza si sarebbe allontanata a bordo della Smart portando con sé una borsa. L’uomo, insieme a due amici, si sarebbe lanciato all’inseguimento, costringendo la giovane ad accostare sulla strada e aggredendola per recuperare il bagaglio.

A insospettire i militari, nonostante la situazione fosse tornata alla normalità, è stato il comportamento nervoso dei presenti. La perquisizione domiciliare nell’abitazione di uno dei due amici del ventiseienne, un trentottenne di Elmas, ha permesso di trovare proprio nella borsa contesa quasi due chilogrammi di hashish, oltre a un chilogrammo di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 26enne è stato invece trovato in possesso di ulteriori 33 grammi di hashish e di 1.780 euro in contanti, probabile provento di attività illecite, oltre a materiale per il confezionamento. Il 38enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e trasferito a Uta. Il 26enne è stato invece denunciato per lo stesso reato. In corso ulteriori indagini, l'Autorita giudiziaria valuterà l'eventuale querela della giovane.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata