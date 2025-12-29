Sport e crescita sociale a Sassari. Nel quartiere di Monte Rosello Alto si sta lavorando per unire in un gemellaggio le realtà della Lanteri Calcio e della Gymnasium Boxe, distanti poco più di un centinaio di metri. E ieri, nella sede della squadra che milita in prima categoria, è andato in scena uno dei primi passi del progetto con la premiazione del pugile Mattia Firinu, fresco argento agli Assoluti di Trieste nella categoria 55 kg élite.

Al 24enne sassarese è stato dato un guantone d’argento alla presenza dei vertici della Lanteri e del coach della Gymnasium Manuel Marras. “Cercheremo- dice quest’ultimo- di realizzare una polisportiva in cui unire diverse discipline. Lo sport è fondamentale per togliere i ragazzi dalla strada e dai suoi pericoli”. Sulla stessa lunghezza d’onda Luca Rusani, mister della formazione calcistica: “Stiamo studiando una partnership con Manuel. Speriamo di avere il sostegno delle istituzioni”.

La Gymnasium, in via Ardara, conta circa 60 allievi, in gran parte del quartiere, contesto complesso e difficile. “Vogliamo sensibilizzare i genitori- continua Rusani, allenatore della prima squadra in una società che conta 220 iscritti- affinché i figli facciano attività fisica”. Sempre con l’obiettivo di dare un obiettivo ai giovani come è successo per Mattia, portato dal padre in palestra dieci anni fa e che, nel tempo, ha vinto le Regionali, poi conquistato due bronzi agli Assoluti fino al secondo posto di poche settimane fa. “Mattia ha umiltà e voglia di arrivare ed era doveroso da parte nostra dargli questo riconoscimento”. “E' appena stato convocato in Nazionale- aggiunge Marras- ed è un grande orgoglio per tutti noi”. Firinu si giocherà le chances con altri due selezionati di disputare i prossimi mondiali ed europei. “Voglio onorare la maglia azzurra”, dice lui. E aspirare alle Olimpiadi del 2028.

