Medaglia di bronzo per Michela Moioli nella finale dello snowboard cross femminile: l'azzurra chiude la finale alle spalle dell’australiana Baff e della ceca Adamczykova.

L’Italia porta a casa la 18esima medaglia di un’edizione finora trionfale: 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi. Il record di Lillehammer ‘94, 20 medaglie e 7 ori, è sempre più vicino quando mancano ancora 10 giorni di gare.

La snowboarder bergamasca, già oro olimpico nel 2018, è stata protagonista di una clamorosa rimonta in semifinale. Partita male, ha recuperato un ampio gap e messo in fila tutte le avversarie conquistando l’accesso alla finale a 4. Anche qui una partenza non ottimale e una rimonta nel tratto finale che le ha permesso di salire sul podio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata