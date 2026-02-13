Olimpiadi, arriva la 18esima medaglia azzurra: Moioli bronzo nello snowboard crossL’atleta bergamasca autrice di una gran rimonta sia in semifinale che in finale
Medaglia di bronzo per Michela Moioli nella finale dello snowboard cross femminile: l'azzurra chiude la finale alle spalle dell’australiana Baff e della ceca Adamczykova.
L’Italia porta a casa la 18esima medaglia di un’edizione finora trionfale: 6 ori, 3 argenti e 9 bronzi. Il record di Lillehammer ‘94, 20 medaglie e 7 ori, è sempre più vicino quando mancano ancora 10 giorni di gare.
La snowboarder bergamasca, già oro olimpico nel 2018, è stata protagonista di una clamorosa rimonta in semifinale. Partita male, ha recuperato un ampio gap e messo in fila tutte le avversarie conquistando l’accesso alla finale a 4. Anche qui una partenza non ottimale e una rimonta nel tratto finale che le ha permesso di salire sul podio.
