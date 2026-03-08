Ha lottato ma dopo sei giorni si è arreso: oggi il cuore di Riccardo Piras, 25 anni, ha smesso di battere.

Il giovane era rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto lunedì scorso in viale Colombo, a Quartu: in sella al suo scooter si era scontrato con un'auto all'altezza dell'incrocio con via Madrid.

L’urto è stato violentissimo, il ragazzo è finito pesantemente sull’asfalto. Soccorso dal 118 è stato accompagnato d'urgenza al Brotzu. Le sue condizioni sono sembrate da subito gravissime e nonostante gli sforzi dei medici, Piras non si è più ripreso. La famiglia ha dato l'autorizzazione al prelievo degli organi.

Sull'incidente e sulla dinamica sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Quartu.

