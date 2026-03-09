Grave incidente stradale in viale Marconi a Cagliari, dove un’auto ha travolto una sedicenne.

È avvenuto all’altezza di Doppio Malto, intorno alle 13.45. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al Brotzu di Cagliari in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, poi la corsa in ospedale.

La prognosi è riservata.

***Notizia in aggiornamento***

