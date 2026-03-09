118
Cagliari, sedicenne investita in viale Marconi: è gravissimaTrasportata d’urgenza al Brotzu in codice rosso. L’incidente all’altezza di Doppio Malto
Grave incidente stradale in viale Marconi a Cagliari, dove un’auto ha travolto una sedicenne.
È avvenuto all’altezza di Doppio Malto, intorno alle 13.45. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al Brotzu di Cagliari in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, poi la corsa in ospedale.
La prognosi è riservata.
***Notizia in aggiornamento***
