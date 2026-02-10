Olimpiadi invernali, Italia oro nello short track: è la decima medaglia azzurraCanada e Belgio sugli altri gradini del podio, è la dodicesima medaglia olimpica in carriera per la leggendaria Arianna Fontana
Italia medaglia d’oro nella staffetta mista dello short track.
Si tratta della decima medaglia azzurra nelle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la seconda del metallo più pregiato.
Il quartetto azzurro formato da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Arianna Fontana ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Berti, sul ghiaccio nel primo e nel secondo turno) si mette alle spalle Canada e Belgio dopo aver fatto fuori in semifinale la favoritissima Olanda. Fuori dal podio la Cina campione in carica, quarta e ultima nell’atto finale.
Per Arianna Fontana, autentica leggenda di questo sport, è la dodicesima medaglia olimpica in carriera. Bottino che può rimpinguare già in questi giorni nelle gare individuali. Proprio Fontana a metà gara ha firmato il sorpasso decisivo sulla Cina, di lì in poi non c’è stata storia.
E all’arrivo è tripudio alla Milano Ice Skating Arena: lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra.
