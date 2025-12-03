Fervono i preparativi, insieme all’attesa, per l’evento europeo che venerdì prossimo vedrà Calangianus ospitare la boxe nazionale ed europea ai massimi livelli. Infatti, il 5 dicembre, presso il PalaExpo di Calangianus, andrà in scena una grande serata di boxe, con la sfida per il Titolo Italiano dei pesi supermedi tra il campione, Andrea Aroni, e lo sfidante, Riccardo Valentino.

Il match sarà il secondo incontro importante della serata, insieme a quello valevole per il titolo EBU Silver dei pesi supergallo tra Francesco De Rosa (28 anni, salernitano) e Geram Eloyan (33 anni, belga), attuale detentore della cintura. Il campione italiano dei pesi supermedi, il sassarese Aroni, salirà sul ring per difendere il titolo nazionale contro Valentino, di Marcianese (Caserta), in un combattimento sulla distanza delle 10 riprese da 3 minuti.

Un doppio appuntamento, dunque, di altissimo livello, organizzato dalla Promo Boxe Italia e dal GP Aurora Calangianus, con il sostegno del Comune di Calangianus, della Regione Autonoma della Sardegna e di numerosi partner. Due titoli in una sola notte, tra campioni italiani e sfide europee: tutto questo il 5 dicembre a Calangianus.

