Incidente mortale poco fuori dal centro abitato di Serrenti, in direzione Samassi, sulla provinciale 56.

Vittima Diego Murru, agricoltore 40enne di Samassi, che intorno alle 7 del mattino per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della Fiat Grande Punto, è uscito fuori strada andando a finire nella vegetazione e terminando la corsa in un canale.

L’impatto è stato fatale: sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Samatzai, supportati nelle operazioni e nella gestione della viabilità dai colleghi della Stazione di Sanluri.

Sul posto anche la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri che con l'ausilio dell'autogrù inviata dalla centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari hanno messo in sicurezza il veicolo e il tratto stradale.

© Riproduzione riservata