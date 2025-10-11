Ryder Cup Sardegna-Sicilia: Trionfo Sardo al Picciolo Golf Club. Si è svolta l’8 e 9 ottobre al Picciolo Golf Club di Castiglione di Sicilia la 4ª edizione della tanto attesa Ryder Cup Sardegna-Sicilia, evento annuale che vede sfidarsi le rappresentative dei due territori in una gara di golf ricca di emozioni e passione.

La squadra sarda, capitanata da Giovanni Asoni, ha dato prova di grande determinazione e abilità. Dopo una prima giornata conclusa in pareggio, i giocatori isolani hanno conquistato la vittoria nella giornata finale con un punteggio di 13 a 11, riportando così la prestigiosa coppa in terra sarda. La competizione, organizzata dai delegati regionali dell’AGIS (Associazione Golfisti Italiani Seniores) Nicoletta Pintor per la Sardegna e Antonio Cucco per la Sicilia, si conferma un appuntamento importante per il golf amatoriale senior, capace di unire sport e amicizia tra le due comunità.

La squadra sarda era composta da giocatori provenienti da tutti i circoli dell’isola, che nel corso dell’anno si sono qualificati grazie ai risultati ottenuti nel circuito regionale AGIS organizzato dalla Delegazione Sarda, un circuito che ogni anno registra un’elevata partecipazione a tutte le sue tappe. Questa vittoria rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un momento di orgoglio per tutta la Sardegna golfista, che potrà vantare il trofeo fino alla prossima edizione.

Due giornate di grande sport, competizione e fair play che ha confermato ancora una volta la Ryder Cup Sardegna-Sicilia come un evento imperdibile nel calendario golfistico isolano.

La squadra sarda: Giovanni Asoni (capitano), Augusto Pisanu, Eugenio Zirone, Danilo Crivelli, Giuseppe Cogoni, Renato Ibba, Mario Salis, Alessandro Arrius, Marco Murtas, Marco Dettori, Pierpaolo Vinci, Andrea Bianchi.

