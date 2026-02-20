Ciao curling, non ti dimenticheremo.

Abbiamo dovuto rassegnarci. L’ultima appassionante corsa dell’Italcurling si è fermata prima delle medaglie. Peccato, quel bronzo della coppia azzurro-pallido ci aveva illuso. Perché è stato bello vedere la glaciale applicazione della Constantini e il sorriso forzato del suo compagno Mosaner, fra di loro ancora un po’ e si veniva alle mani.

Sì, d’accordo, la medaglia è arrivata ma tutti abbiamo scavato negli sguardi, nel loro rapporto complesso (“mai stati amici”, ha precisato lui) avvelenato dalle improvvide uscite della mamma di lei (“Amos ha sbagliato troppo”) a conferma che il problema di fondo dello sport italiano sono i genitori.

Ciao curling, i meme sui social con la casalinga che strofina appassionatamente il mocio mentre la pentola viaggia sul parquet bagnato resteranno nella memoria collettiva.

© Riproduzione riservata