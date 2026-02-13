Doping: accolto il ricorso di Rebecca Passler, la biatleta italiana riammessa ai GiochiPer la Nado possibile assunzione inconsapevole o per contaminazione del Letrozolo
La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo del 26 gennaio scorso, riconoscendo il "fumus boni iuris", ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto.
Lo riferisce la federazione Sport Invernali (Fisi). La biatleta potrà così partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Rebecca Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.
(Unioneonline)