Glaucoma ''il ladro della vista'': a Cagliari visite gratuite per la prevenzione

Screening oculistici gratuiti, oggi e domani al Campo Rossi di Cagliari, in occasione della settimana mondiale dedicata alla prevenzione del glaucoma, una patologia oculare cronica che evolve lentamente ma in modo irreversibile, spesso senza dare segnali evidenti nelle prime fasi. La malattia provoca un danno alle cellule nervose della retina e alla testa del nervo ottico ed è spesso correlata a una pressione intraoculare elevata. E' la principale causa di cecità irreversibile nel mondo, in Italia colpisce un milione di persone, ma si stima che almeno la metà non sappia di avere il problema.

Al Campo Rossi è stata allestita un'unità mobile dove gli specialisti della scuola di oftalmologia dell'Università di Cagliari eseguono i controlli, in prima linea come ogni anno nella campagna di prevenzione c'è l'Unione Italiana Ciechi. Nel video l'intervista a Giuseppe Giannacare direttore di Oculistica dell'AOU, l'azienda ospedaliero univesitaria di Cagliari.