La sfida
14 febbraio 2026 alle 13:55
Serie A, anticipo casalingo per l'Amatori Rugby AlgheroVia all'11esima giornata del girone 2, a Maria Pia arriva il Piacenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anticipo casalingo per l'Amatori Alghero, impegnato nell'undicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby.
Alle 15, sul manto erboso di Maria Pia, arriva il Piacenza.
I ragazzi di coach Anversa, quinti, arrivano dalla sconfitta 24-20 di Milano e affrontano la seconda forza del girone, reduci dal nettissimo 54-0 casalingo contro lo Stade Valdotain.
All'andata i piacentini vinsero 26-19.
Dirige l'incontro il signor Riccardo Fagiolo di Roma.
© Riproduzione riservata